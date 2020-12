Vodafone, TIM e WindTre Solidarietà digitale a Natale: Giga illimitati

La solidarietà digitale per l’emergenza corona virus a Natale vede gli operatori Vodafone, TIM e WindTre offrire giga illimitati a partire dal 24 dicembre 2020: i dettagli.

Siamo ancora in piena emergenza coronavirus, e molto probabilmente a Natale sarà difficile per molte persone potersi spostare di casa per condividere le festività con i propri parenti/amici.

TIM, Vodafone e WindTRE si preparano per la Solidarità Digitale di Natale: Giga illimitati in arrivo

Di recente la ministra per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, ha indirizzato un appello ai principali operatori telefonici che “nel pieno rispetto della libera autonomia delle imprese” … diano “un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale e per la massima serenità possibile di una festività particolarmente importante per tradizione per noi italiani e per le persone che vivono nel nostro Paese”.

Gli operatori telefonici Vodafone, TIM e WindTre hanno risposto all’appello formulando una semplice promozione: Giga illimitati per Natale.

Da quello che sappiamo Vodafone ha già dichiarato in data 13 dicembre 2020 che i suoi clienti godranno di traffico dati gratuito a partire dalle 18.00 del 24 dicembre 2020 fino a comprendere tutto il giorno di Natale (25 dicembre).

In data 14 dicembre 2020 anche TIM e WindTre hanno confermato i Giga illimitati nei due giorni in questione: dalle 18.00 del 24 dicembre 2020 e per tutto il 25 dicembre 2020.

Queste sono le prime indicazioni al riguardo, ma bisognerà sapere più nel dettaglio se il traffico dati subirà alcune limitazioni:

dal punto di vista della velocità massima; se ci sarà un limite massimo teorico di Giga utilizzabili (il così detto tipico utilizzo di una persona normale); se funzionerà solo per i clienti che hanno attivo un profilo con traffico dati o per tutte le sim; verificare se le sim devono avere o meno credito residuo per usufruire dell’offerta.

Molto probabilmente TIM, Vodafone e WindTre inizieranno a breve una campagna di informazione tramite SMS informativi, notifiche dalle app ufficiali e sul sito web.

