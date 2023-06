Wear OS 4 su Galaxy Watch 4 e 5: sarà più facile cambiare lo smartphone abbinato?

Con l’arrivo di Wear OS 4 e ONE UI Watch 5 su Galaxy Watch 4 e 5 sarà molto più facile cambiare lo smartphone abbinato agli smartwatch: i dettagli.

Google recentemente ha rilasciato l’ultima versione beta del suo sistema operativo dedicato agli smartwatch, ovvero Wear OS 4.

Samsung che è al momento il principale utilizzatore di questo sistema operativo ha già integrato la versione beta della Wear OS 4 nella sua interfaccia ONE UI Watch 5.

La beta della ONE UI Watch 5 è al momento disponibile per i Galaxy Watch 4 e Watch 5 per chi vuole provarla in anteprima.

Wear OS 4 con ONE UI Watch 5 su Galaxy Watch 4 e 5 permetterà di cambiare smartphone in maniera più facile

Tra le novità della beta ce ne sta una che aiuterà gli utenti a cambiare lo smartphone abbinato allo smartwatch in maniera più rapida e semplice.

Al momento se un utente vuole disabbinare un Galaxy Watch 4 o 5 da uno smartphone, deve giocoforza procedere al ripristino di fabbrica degli smartwatch.

Si tratta di un’azione abbastanza fastidiosa dato che l’utente perderà parte delle impostazioni personalizzate all’interno dello smartwatch.

Infatti al momento è possibile eseguire il backup di alcune impostazioni, ma se ne perdono altre come quelle riguardanti i quadranti di terze parti, la disposizione delle icone nel cassetto delle app eccetera.

Ebbene con la versione beta di Wear OS 4 e ONE UI Watch 5 questo non è più necessario.

Per cambiare smartphone basterà infatti confermare che l’account Google abbinato al nuovo smartphone corrisponde a quello precedentemente utilizzato, e tutte le impostazioni saranno automaticamente mantenute.

Va specificato che questa caratteristica al momento è presente sulla ONE UI Watch 5, quindi non è detto che sarà presente sulle versioni standard della Wear OS 4 e dispositivi diversi dai Galaxy Watch di Samsung.

Vedremo se tale funzionalità sarà disponibile per tutti o solo sugli smartwatch Samsung quando sarà rilasciata al versione finale.

