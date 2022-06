WhatsApp adesso permette di nascondere le proprie informazioni dai contatti selezionati

WhatsApp ha finalmente aggiornato per tutti le opzioni per proteggere i propri dati personali nei confronti dei contatti selezionati: i dettagli.

Sono ormai mesi che gli ingegneri informatici di WhatsApp stanno lavorando a beta chiuse e pubbliche su un nuovo sistema di protezione della privacy.

WhatsApp: nuova possibilità di nascondere le proprie informazioni a contatti selezionati

Nell’ultime versioni beta dell’applicazione è stata introdotta una nuova possibilità: bloccare la visualizzazioni di informazioni come le foto del profilo, le ultime viste e altro per determinati contatti.

La disponibilità di questa nuova opzione è stata limitata ad un numero selezionato di beta tester, ma sembra che presto sarà implementata nella versione finale per tutti.

La nuova opzione sarà disponibile sia su sistema operativo Android che Apple iOS.

Quando sarà disponibile basterà andare al menu Impostazioni > Account > Privacy di WhatsApp su iPhone e dispositivi Android per provare questo nuovo controllo della privacy.

Di fatto con l’aggiornamento della versione più recente dell’applicazione nell’ opzioni della privacy compariranno queste scelte su chi potrà vedere le vostre informazioni (foto etc):

Tutti

I Miei Contatti

I Miei Contatti ad accezione di (novità)

Nessuno

Gli utenti potranno selezionare “i miei contatti ad eccezione di” e indicare quali utenti saranno esclusi.

Ovviamente va ricordato che se voi selezionate dei contatti da escludere dalla vostre informazioni, anche voi non potrete più vedere le loro.

Di fatto se l’utente non condivide il suo ultimo visto con gli altri non potrà nemmeno vedere il loro, proprio come le conferme di lettura con l’unica differenza che quest’ultima rimane sempre attiva per le chat di gruppo, anche quando è stata spenta da una parte.

Controllate quindi se la vostra versione dell’app è l’ultima disponibile per attivare quest’ultima opzione sulla privacy.

Fonte: Via Twitter ufficiale