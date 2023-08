WhatsApp adesso si possono inviare e condividere video in HD

WhatsApp ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento che permette di condividere video in formato HD: ecco i dettagli.

Giusto qualche giorno fa vi avevamo informato che l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo, ovvero WhatsApp, aveva finalmente iniziato a supportare l’invio di immagini in formato HD.

Ebbene oggi abbiamo le prime conferme che tale soluzione sta arrivando per tutti anche per l’invido di video in formato HD.

WhatsApp ha iniziato a supportare l’invio dei video in HD

L’ultima versione stabile dell’applicazione, numero di build v2.23.16.76, ha iniziato a mostrare una nuova opzione “HD” prima dell’invio di un video in una chat o ad un contatto.

La modalità della scelta dei video in HD è praticamente identica a quelle delle immagini in HD.

L’udente deve selezionare il video che desidera condividere, quindi toccare il pulsante HD dalla barra degli strumenti superiore dell’editor video.

In questo caso apparirà una finestra di dialogo che mostrerà la differenza di risoluzione e dimensioni tra la qualità standard e quella HD.

L’utente in questo caso deciderà come inviarli selezionando la “Qualità HD” o quella “standard”, e quindi toccherà il pulsante di invio.

WhatsApp di fatto condividerà video in due risoluzione adesso: standard con risoluzione 480P, o HD con risoluzione 720p; verrà indicata anche la grandezza in termini di dati del file condiviso.

Questo significa che anche i video in 8K, 4K o in 1080p subiranno sempre un ridimensionamento rispetto alla loro risoluzione nativa quando saranno inviati tramite l’applicazione.

Tutti i video inviati con una risoluzione di 720p verranno visualizzati con un tag “HD” nelle conversazioni per renderli più distinguibili dai video classici in risoluzione standard.

Ovviamente come per le immagini HD, anche i nuovi video in HD quando vengono condivisi godono della protezione con crittografia End-to-End.

La nuova funzionalità come già detto si sta diffondendo in queste ore, ma potrebbero volerci ancora una o due settimane prima che tutti gli utenti la possano utilizzare.

Fonte: Via

