WhatsApp adesso supporta le immagini in alta definizione

WhatsApp consente finalmente di inviare le foto a risoluzione più elevata ovvero HD: ecco i dettagli trapelati.

WhatsApp permette di inviare foto ai vostri contatti, però lo fa riducendone la grandezza in modo significativo, la risoluzione e la qualità in generale.

A partire da oggi gli ingegneri informatici di META hanno implementato la possibilità di inviare foto in alta definizione: vediamo cosa cambia.

WhatsApp adesso permette l’invio di immagini in alta definizione

C’è voluto un po’ di tempo ma alla fine META ha deciso di migliorare il supporto per l’invio di immagini, che da adesso potranno essere inviate ad una risoluzione nettamente superiore.

Infatti prima di oggi WhatsApp permetteva di inviare foto ad una risoluzione massima di 1600 x 1052 pixel.

Questo riduceva significatamene la grandezza di immagini salvate sul vostro smartphone in alta definizione, soprattutto se utilizzate cameraphone di qualità.

Con il prossimo aggiornamento, che si diffonderà da oggi e nelle prossime settimane, le foto si potranno inviare ad una risoluzione massima di 4096 x 2692 pixel, e saranno contrassegnate nell’applicazione con il logo HD.

L’applicazione presenta una nuova icona HD e quando l’utente la preme sarà in grado di selezionare tra le due pre-impostazioni di qualità disponibili: standard (1600 x 1052 pixel) o HD (4096 x 2692 pixel).

Va inoltre sottolineato che tutte le immagini saranno comunque crittografate end-to-end, HD o meno.

Sfortunatamente gli ingeneri informatici dell’applicazione non specificano se le nuove immagini HD subiranno lo stesso processo di compressione utilizzato sulle foto “Standard”.

La compressione non influisce sulla risoluzione delle immagini, ma nella qualità visiva (maggiori artefatti, dettagli minori).

Comunque selezionare le immagini HD garantirà probabilmente una qualità generale superiore rispetto a quella standard, quindi non ci si dovrebbe lamentare troppo.

Infine WhatsApp afferma che dopo le immagini in qualità HD, in futuro arriverà pure il supporto ai video in alta definizione.

I tempi di attesa non sono stati ancora svelati, ma sicuramente ci vorranno ancora alcune settimane.

