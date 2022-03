WhatsApp aggiorna i messaggi vocali: le novità in arrivo

WhatsApp ha informato i propri utenti di un aggiornamento in arrivo sulla versione finale dell’applicazione che riguarda i messaggi vocali: queste le principali novità.

WhatsApp torna finalmente ad aggiornarsi nella sua versione dedicata agli utenti comuni, non solo per i beta user, introducendo novità che riguardano il sistema dei messaggi vocali.

WhatsApp si appresta ad aggiornare i messaggi vocali: ecco i dettagli

Per chi non se lo ricorda, i messaggi vocali sono stati introdotti dall’applicazione di Facebook/META nel lontano 2013, un bel passo in avanti a livello comunicativo per quei tempi.

E’ una funzionalità molto usata dagli utenti di quest’applicazione, considerato che se ne mandano più di 7 miliardi ogni singolo giorno!

Come i semplici messaggi di testo, anche i messaggi vocali sono protetti dalla crittografica End-To-end.

Ma quali sono le nuove funzionalità introdotte da WhatsApp sui messaggi vocali?

L’applicazione ha cercato di rendere i messaggi vocali più semplici da creare e gestire.

Troviamo queste novità:

Riproduzione in background : consente agli utenti di continuare ad ascoltare un messaggio vocale anche se la pagina della relativa chat è chiusa, così da essere liberi di fare altro nel frattempo.

: consente agli utenti di continuare ad ascoltare un messaggio vocale anche se la pagina della relativa chat è chiusa, così da essere liberi di fare altro nel frattempo. Metti in pausa/riprendi registrazione : quando serve l’utente può mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale e riprenderla quando gli è più comodo.

: quando serve l’utente può mettere in pausa la registrazione di un messaggio vocale e riprenderla quando gli è più comodo. Visualizzazione a forma d’onda : la rappresentazione visiva dell’intensità del suono del messaggio vocale aiuta a seguire la registrazione.

: la rappresentazione visiva dell’intensità del suono del messaggio vocale aiuta a seguire la registrazione. Ascolta anteprima : gli utenti possono riascoltare i loro messaggi vocali prima di inviarli.

: gli utenti possono riascoltare i loro messaggi vocali prima di inviarli. Continua riproduzione : messo in pausa un messaggio vocale, l’utente può ricominciare ad ascoltarlo dallo stesso punto in cui l’aveva lasciato quando riapre la chat.

: messo in pausa un messaggio vocale, l’utente può ricominciare ad ascoltarlo dallo stesso punto in cui l’aveva lasciato quando riapre la chat. Riproduzione veloce per i messaggi inoltrati: l’utente può riprodurre a velocità 1,5x o 2x anche i messaggi vocali inoltrati.

WhatsApp procederà ad aggiornare la propria applicazione per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

Armatevi quindi di un po’ di pazienza!

Fonte: Notizia ufficiale