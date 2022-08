WhatsApp aggiornamenti privacy in arrivo per chat di gruppo, View Once e stato online

WhatsApp sta lavorando a nuovi aggiornamenti per la privacy che riguardano le chat di gruppo, la funzionalità View Once e lo stato online dell’utente: ecco i dettagli.

Per migliorare la privacy degli utenti gli ingegneri informatici di WhatsApp presto dovrebbero rilasciare un aggiornamento per implementare tre nuove funzionalità a discrezione degli utenti.

Aggiornamenti Privacy per WhatsApp in arrivo per gestione stato online, View Once e chat di gruppo

La prima funzionalità riguarderebbe la possibilità di abbandonare una chat di gruppo in maniera silenziosa.

Questo significa che l’utente potrà abbandonare un gruppo senza che tutti gli altri utenti lo vengano a sapere.

Gli unici utenti che verranno a conoscenza dell’abbandono saranno gli amministratori della chat di gruppo, che riceveranno una notifica da parte dell’applicazione.

La seconda funzionalità riguarda invece la così detta funzionalità View Once (Visualizza una Volta)

View Once è quella funzione che permette agli utenti di inviare una foto o un video che scompaiono dopo che il destinatario li ha visti.

Questa funzione presenta però al momento un problema: il destinatario può effettuare uno screenshot del display per salvare l’immagine.

Ebbene con un prossimo aggiornamento WhatsApp implementerà il blocco degli screenshot per i messaggi View Once.

Infine l’ultima funzionalità riguarda lo stato online degli utenti: l’opzione per controllare chi può vedere quando sei online.

Gli utenti potranno di fatto impostare chi potrà vedere il loro stato online: tutti, nessuno, solo i tuoi contatti, i tuoi contatti con alcune eccezioni.

Da quello che sappiamo le nuove funzionalità sullo stato online e sull’abbandono delle chat di gruppo dovrebbero essere rilasciate ufficialmente entro la fine di questo mese.

Per quanto riguarda invece il blocco degli screenshot per la funzionalità View Once quest’ultima è ancora in fase di test finale, quindi i tempi di rilascio saranno un po’ più lunghi.

Aspettatevi un comunicato ufficiale con il rilascio ufficiale di queste novità a breve.

Fonte: Notizia ufficiale