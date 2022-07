WhatsApp aggiornerà lo status con l’inserimento dei messaggi vocali?

Secondo recenti rumors WhatsApp sta lavorando per inserire anche i messaggi vocali nello status: ecco i dettagli trapelati.

I ragazzi di WABetaInfo analizzando una recente versione beta di WhatsApp hanno individuato alcuni cambiamenti che gli ingegneri informatici di Facebook potrebbero in futuro implementare nello status.

Sembra infatti che gli utenti in futuro potranno inserire oltre a Gif, immagini, video e messaggi testuali anche dei messaggi vocali.

WhatsApp aggiungerà nello STATUS la possibilità di inserire messaggi vocali?

La versione beta in questione è la 2.22.16.3 sviluppata per funzionare sul sistema operativo Android, ma sicuramente sarà in lavorazione pure una versione dedicata ad Apple iOS per i tester.

L’applicazione beta mostra come funziona la nuova opzione:

Infatti in uno screenshot si nota bene che nella sezione STATUS compare una nuova icona a forma di microfono.

Quest’ultima se cliccata permette all’utente di registrare un messaggio vocale che poi sarà disponibile nello STATUS per tutti i contatti abilitati.

Come avviene già per le foto e i video, i messaggi vocali saranno postati sempre con la sicurezza della criptazione end-to-end.

Il livello di privacy quindi rimarrà inalterato.

Va comunque chiarito che la possibilità di inserire i messaggi vocali nello STATUS al momento è ancora in fase di sviluppo, e non è ancora una funzionalità ufficialmente dichiarata da parte di Facebook.

Non sappiamo quindi se effettivamente l’azienda americana deciderà o meno di inserire questa funzionalità nella versione finale, e quando effettivamente lo farà.

Di solito i tempi di attesa in questi casi, se tutto va bene, son di almeno 2-3 mesi.

Non ci resta quindi che aspettare future indicazioni in merito.

Fonte: Via