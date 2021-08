WhatsApp aggiunge la funzione “View Once” per le foto e i video

Disponibile la nuova versione di WhatsApp che aggiunge la funzionalità “View Once” (Visualizza una volta) per la condivisione di foto e video: ecco i dettagli.

Oggi gli utenti della più famosa applicazione di messaggistica istantanea potranno iniziare a provare una nuova funzionalità chiamata “Visualizza un volta”.

Quest’ultima di fatto permetterà solo una singola visualizzazione per una foto o un video condiviso.

WhatsApp introduce la funzione video e immagini “Visualizza una volta”: ecco come funziona

Il destinatario dovrà toccare il pulsante “Foto” o “Video” per vedere l’immagine o il video e una volta chiuso il video o l’immagine quest’ultime non saranno più disponibili.

Attenzione però: non è un sistema di condivisione sicura, ma è solo una funzionalità comoda da non utilizzare per inviare informazioni sensibili.

Infatti questa funzionalità non tiene al sicuro il mittente da eventuali screenshot o registrazione di schermo dello smartphone durante l’utilizzo di WhatsApp da parte del destinatario.

Inoltre l’applicazione non avviserà il mittente quando l’immagine o il video “View Once” verrà salvato con screenshot o registrato su schermo.

Comunque per tutelare la privacy degli utenti anche i video i le immagini in funzionalità “Visualizza una volta” sono crittografati end-to-end.

WhatsApp quindi non ha la possibilità di visualizzarli di default.

Se però i contenuti inviati vengono segnalati come inappropriati o che violano le regole di utilizzo da parte del destinatario, allora saranno visibili pure agli addetti dell’applicazione per eventuali azioni.

Fonte: Notizia Ufficiale