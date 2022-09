WhatsApp aggiungerà i sondaggi nelle chat di gruppo e individuali?

WhatsApp potrebbe inserire come opzione i sondaggi all’interno delle chat di Gruppo: ecco cosa è stato individuato nella versione Beta.

Gli ingegneri informatici di WhatsApp pare che stiano lavorando per l’introduzione di nuove opzioni/funzionalità all’interno dell’applicazione.

Di recente vi abbiamo segnalato il possibile arrivo dei backup in locale senza l’utilizzo dei servizi online sul Cloud.

WhatsApp Beta presenta una nuova opzione: i sondaggi per le chat di gruppo e individuali?

Oggi i ragazzi del sito WABetaInfo hanno informato i lettori che Whatsapp nell’ultima versione Beta per Android numero 2.22.20.11 all’interno del suo codice ha una nuova opzione: i sondaggi.

Grazie a quest’opzione gli amministratori delle chat di gruppo potranno sottoporre sondaggi ai membri, ma pare che l’opzione sia disponibile anche per le chat individuali.

Al momento sembra che ci sia l’opzione di inserire fino a 12 scelte all’interno del sondaggio.

Ovviamente il numero di scelte potrebbe cambiare quando effettivamente (e se) gli ingegneri informatici di Facebook decideranno di implementare questa funzione anche nell’applicazione versione finale.

I sondaggi (Polls) nella versione Beta si trovano nel menù opzioni per la condivisione dei contenuti sui media, ed è posizionata al momento alla settima posizione, ovvero l’ultima disponibile.

Sembra che comunque i sondaggi dovrebbero arrivare anche per la versione destinata all’ecosistema Apple iOS e per la versione per Desktop Web.

Essendo una funziona ancora in fase Beta non ci resta che aspettare maggiori delucidazioni in futuro.

