WhatsApp al lavoro per inserire le comunità: addio ai gruppi?

Secondo recenti rumors Facebook sta lavorando nell’inserimento della funzione comunità su WhatsApp: prenderanno il posto delle chat di gruppo?

Su WhatsApp potrebbe arrivare una piccola rivoluzione che coinvolgerebbe i gruppi di chat, dato che quest’ultimi potrebbero essere sostituiti con una nuova funzionalità chiamata Comunity.

Facebook introdurrà la funzione Comunity su WhatsApp? I primi dettagli

La nuova funzionalità è stata individuata nel codice sorgente del file APK della versione Beta v2.21.21.6 destinata al sistema operativo Android.

Il codice in questione suggerisce che la funzione “Comunità” potrebbe essere separata da quella dei Gruppi, ma non ci sono conferme in merito.

Infatti il codice evidenzia anche la presenza di alcune funzioni già viste per i gruppi:

i codici QR per l’adesione alle comunità;

invitare nuovi membri tramite link di collegamento.

Si può quindi presuppore che la funzione “Comunity” possa essere un’opzione più avanzata disponibile per certi tipi di gruppi, che presentano numeri di aderenti particolarmente elevati, in modo da trasformarli in una vera e propria comunità.

C’è comunque da dire che la funzione Comunità su WhatsApp potrebbe arrivare, come non potrebbe arrivare.

Infatti non sappiamo se Facebook deciderà o meno (e soprattutto quando) di implementare questa funzionalità sull’applicazione versione finale.

Per adesso tutto rimane un semplice codice sorgente, dato che al momento nessuno può effettivamente provare la nuova funzionalità.

Ovviamente se ci saranno novità in merito, il web ce lo farà sicuramente sapere.

