WhatsApp annuncia i Call Links: ecco cosa sono

WhatsApp ha annunciato tramite i propri canali social l’arrivo della funzionalità chiamata Call Links: ecco a cosa servono.

L’applicazione di messaggistica mobile più utilizzata al mondo continua ad aggiornarsi.

Infatti a breve inizierà ad implementare una nuova funzionalità che gli ingegneri informatici di Facebook chiamato “Call Links”.

WhatsApp introduce i Call Links: i primi dettagli conosciuti

I Call Links permetteranno agli utenti di avviare conversazioni con altre persone in un modo facile e veloce.

Infatti i nuovi collegamenti alle chiamate consentiranno agli utenti di inviare un collegamento (link) per avviare una chiamata (call) audio o video o per partecipare a una già in corso d’opera.

Questo aiuterà sensibilmente gli utenti che potranno invitare facilmente per alcune conversazioni altre persone che non fanno parte della loro cerchia di amici/contatti.

Nonostante l’annuncio di WhatsApp sia stato diffuso da poche ore, sembra che i nuovi “Call Links” verranno attivati realmente nell’applicazione entro la fine della settimana.

Non è stato però specificato che la nuova opzione sarà disponibile su tutte le piattaforme (Android, iOS, Web) o limitata solo ad alcune al momento.

Oltre a questo il canale ufficiale dell’App al momento non ha ancora svelato quale sia la procedura di utilizzo dei collegamenti alle chiamate.

Se siete interessati a questa funzionalità, vi consigliamo di tenere gli aggiornamenti in arrivo su WhatsApp tramite il Play Store.

Fonte: Via Twitter e Facebook