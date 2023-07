WhatsApp annuncia i video messaggi instantanei

WhatsApp aggiorna la propria applicazione introducendo per tutti la nuova funzionalità dei video messaggi istantanei.

Gli ingegneri informatici di META (Facebook) continuano il loro lavoro per migliorare l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo introducendo sempre nuove funzionalità.

Tra le novità annunciate proprio oggi sul blog ufficiale di WhatsApp troviamo i video messaggi istantanei.

WhatsApp ecco i video messaggi istantanei: come funzionano e a cosa servono?

Considerato che i messaggi vocali hanno in parte rivoluzionato il modo in cui gli utenti comunicano nelle varie chat, META ha ritenuto opportuno ampliare tale possibilità introducendo pure i video messaggi istantanei.

Di fatto gli utenti possono registrare brevi video personali e inviarli direttamente in chat.

Sono brevi video perché al massimo possono durare 60 secondi, quindi sono un concentrato di quello che una persona vuole comunicare ad un altra.

Fare gli auguri di compleanno, commentare sul momento ad una battuta, informare di una buona notizia sarà più facile e più divertente con i video messaggi istantanei.

Per poter provare i video messaggi istantanei, l’utente dovrà passare alla modalità video tenere premuto per registrare, poi scorrere verso l’alto per terminare la registrazione del video.

Va sottolineato che i video di default verranno riprodotti nelle chat senza audio, quindi chi è interessato a sentire pure l’audio dovrà abilitarlo toccando semplicemente il video.

Ovviamente anche questi video istantanei sono protetti da con crittografia end-to-end per garantirne la sicurezza e la privacy degli utenti.

L’aggiornamento e la funzionalità in questione ha già iniziato la diffusione sulla versione finale di WhatsApp, e dovrebbe essere del tutto disponibile entro un paio di settimane sia su Android che Apple iOS.

Fonte: Notizia ufficiale

