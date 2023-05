WhatsApp annuncia Lucchetto Chat: per conversazioni private

WhatsApp si arricchisce di una nuova funzionalità che permettere di rendere le conversazioni private ancora più personali: Lucchetto Chat.

La funzione principale di un applicazione di messaggistica istantanea è quella di condividere pensieri, opinioni, informazioni o altro con i propri contatti.

Ci possono essere però conversazioni e argomenti particolarmente intimi che alcune persone vogliono che rimangano personali e non visibili ad altri.

Per questo oggi WhatsApp ha annunciato la nuova funzionalità Lucchetto Chat.

WhatsApp introduce la funzione Lucchetto Chat: i dettagli da conoscere

Lucchetto Chat vi permette di archiviare una conversazione che volete proteggere da sguardi indiscreti attraverso due metodi: password o dati biometrici.

Di fatto con la nuova funzionalità l’applicazione fa si che “la chat viene rimossa dalla posta e nascosta in una cartella dedicata cui è possibile accedere solo con la password o con i dati biometrici del tuo dispositivo”, ovviamente in quest’ultimo caso grazie ad esempio ad uno scanner per le impronte digitali.

La cartella dedicata non sarà quindi visibile al pubblico, e richiederà agli utenti di aprire il menu principale della chat per rivelarla e accedervi tramite autenticazione.

WhatsApp descrive come accedervi: “Per applicare il lucchetto, tocca una chat individuale e seleziona l’opzione Lucchetto. Per visualizzare le chat con lucchetto, trascina lentamente verso il basso la posta e inserisci la password o i dati biometrici del tuo telefono”

Inoltre tutti i contenuti che vengono archiviate nella chat protetta, non compaiono neanche nelle notifiche dello smartphone.

Al momento l’opzione Lucchetto Chat funziona applicando la password del vostro telefono, ma gli ingegneri informatici di Facebook prevedono in futuro di introdurre l’opzione per avere una password personalizzata.

Inoltre la funzione Lucchetto Chat si potrà utilizzare in futuro anche con altri dispositivo associati.

Ma alla fine cosa serve Lucchetto Chat e perché utilizzarla?

Se dovete condividere con qualcuno il vostro smartphone, ad esempio familiari, amici, e avete in corso una conversazione che per voi è molto “Privata” questa sarà la soluzione migliore per la gestione delle vostre chat su WhatsAPP.

Comunque Lucchetto Chat è già in fase di lancio, ma ovviamente prima che tutti i dispositivi la ricevano passeranno ancora un paio di settimane almeno.

