WhatsApp arriva la Preview dei messaggi vocali che state per inviare

WhatsApp aggiunge una funzionalità utile nella versione finale dell’applicazione: gli utenti possono avere una Preview del messaggio vocale che stanno per inviare.

Facebook (META) ha aggiornato nuovamente la versione finale della sua più famosa applicazione di messaggistica istantanea apportando una funzionalità utile per chi manda molti messaggi vocali.

Infatti da oggi su WhatsApp sarà possibile risentire il proprio messaggio vocale prima di portelo inviare ad una chat o ad un contatto.

Questa funzione di Preview vi permetterà quindi di decidere se il vostro messaggio vocale è venduto bene o va rifatto perché presenta delle imperfezioni: rumori di sottofondo, parola masticata e così via.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD

— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021