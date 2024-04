WhatsApp arriverà la chatbot con Meta AI

WhatsApp dovrebbe introdurre a breve per tutti la nuova chatbot Meta AI basata sull’intelligenza artificiale: al momento è in fase di test.

Ormai le chatbot basate sull’intelligenza artificiale stanno diventando un “must have” tra le varie applicazioni, motori di ricerca e pare che WhatsApp presto avrà la sua.

Vediamo di scoprirne di più.

WhatsApp: in arrivo la ChatBot Meta AI che sfrutta l’intelligenza artificiale

Sembra che Meta (Facebook) stia testando in queste settimane l’aggiunta della chatbot Meta AI al servizio di messaggistica istantanea e tra le applicazioni coinvolte troviamo proprio WhatsApp.

Per adesso è in corso un test su una versione beta dell’app destinata sia per Android che per Apple iOS e hanno impostato come lingua l’inglese.

Essendo ancora un test limitato potrebbero volerci ancora alcune settimane prima che la nuova funzionalità sarà presentata e distribuita a livello globale, magari prima per la lingua inglese e poi successivamente anche per tutte le altre lingue (italiano compreso).

Il test evidenzia come la nuova chatbot Meta AI è richiamabile dall’applicazione in due maniere:

viene integrata nella barra di ricerca

presente una nuova icona Meta AI in alto a destra, accanto al pulsante della fotocamera e al pulsante Nuova conversazione

Al momento META AI svolge i tipici compiti delle intelligenze artificiali, ovvero risponderà alla vostre domande, può suggerire alcune azioni da compiere etc.

Bisognerà vedere infine come gli ingegneri informatici integreranno la Meta AI, a livello di privacy e sicurezza, all’interno di WhatsApp direttamente nelle chat e nei gruppi di conversazione.

Vi ricordiamo infatti che l’applicazione in questione sfrutta anche la crittografia end-to-end che al momento non pare sia ancora implementata sulla ChatBot AI, che infatti si limita in una barra di ricerca esterna alle conversazioni.

Fonte: Via

