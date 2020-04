WhatsApp: aumenterà il limite di persone per le chiamate video e audio di gruppo

Secondo recenti rumors WhatsApp è al lavoro per aumentare il limite di 4 persone contemporaneo per le chiamate video e audio di gruppo in un prossimo aggiornamento.

A causa della pandemia Coronavirus il numero delle persone che utilizzano le applicazioni di messaggistica istantanea per effettuare chiamate video o audio di gruppo è aumentata sensibilmente.

Alcune applicazioni come ad esempio Google Duo hanno già incrementato il numero di persone che possono partecipare al gruppo di chiamata, rendendo più facile la conversazione a distanza tra più soggetti.

Facebook al lavoro per aggiornare WhatsApp: aumenterà il limite di persone contemporaneo per le chiamate video e audio di gruppo

Adesso sembra che pure Facebook stia lavorando per aggiornare la sua applicazione di messaggistica istantanea più popolare: WhatsApp.

Alcune line di codice trovate nell’ultima versione beta dell’applicazione indicano che l’azienda americana aumenterà il numero di persone che potranno effettuare contemporaneamente chiamate video e audio.

Attualmente il limite massimo è di quattro persone in un unico gruppo.

Si tratta di un limite decisamente più basso rispetto a tante delle applicazioni concorrenti presenti sul mercato, e per questo Facebook sta già correndo ai ripari.

Al momento non è ancora chiaro quale sarà il numero massimo di persone che potranno utilizzare contemporaneamente le chiamate video e audio di gruppo con il prossimo aggiornamento.

Possiamo solo sperare che l’aumento sarà significativo, e non un passaggio effimero come ad esempio da quattro a sei persone alla volta.

E’ certo che per poter usufruire del cambiamento, gli utenti dovranno giocoforza aggiornarsi alla versione finale più recente quando sarà rilasciata.

Fonte: Via