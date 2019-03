WhatsApp Beta per Android: novità per la visione di Video (PIP) e l’ascolto di messaggi vocali

Una nuova versione beta di WhatsApp per Android ha svelato alcune interessanti novità per la visione di video in modalità PIP e l’ascolto dei messaggi vocali: i dettagli.

Sappiamo benissimo che WhatsApp supporta nativamente la modalità PIP (Picture-in-Picture) da maggio 2018 per Apple iOS e da dicembre 2018 per la versione dedicata ad Android.

Al momento però nella versione ufficiale dell’applicazione la modalità PIP per sistema operativo Android ha una limitazione: la finestrina Picture-in-Picture che si apre per la visione di un video può essere utilizzata solo all’interno della chat.

WhatsApp Beta per Android: arriva la nuova modalità PIP per i video e la riproduzione automatica dei messaggi vocali

Ebbene sembra che nell’ultima versione beta per Android dell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, questo problema sia stato risolto.

Infatti nella versione beta 2.19.86 di WhatsApp per Android, adesso i video in modalità PIP lanciati tramite la chat si possono vedere anche quando si esce dalla chat, l’app viene minimizzata o si passa ad un’altra applicazione.

Un altra funzione interessante che è stata introdotta con questa versione beta 2.19.86 riguarda l’ascolto dei messaggi vocali.

Infatti nell’ultima beta i messaggi vocali possono essere ascoltati automaticamente e in maniera consecutiva uno dietro l’altro.

L’ascolto automatico e consecutivo dei messaggi vocali su WhatsApp è già in fase di sperimentazione da novembre 2018, ma oggi per la prima volta su una versione beta è possibile abilitare tale funzione sull’app.

Dove poter scaricare la versione beta 2.19.86 di WhatsApp per Android.

Non sappiamo quando effettivamente Facebook rilascerà tutte queste novità nella versione finale della sua più importante applicazione di messaggistica istantanea.

Se volete provare in anteprima queste nuove funzioni, potete scaricare WhatsApp beta per Android versione 2.19.86 direttamente da questo LINK in formato APK.

