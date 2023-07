WhatsApp Community: si potrà nascondere il proprio numero telefonico

WhatsApp sta lavorando a nuove funzionalità per le Community: la versione beta permette di nascondere il proprio numero di telefono.

Dopo aver annunciato l’arrivo delle Community (Comunità), gli ingegneri informatici di META (Facebook) starebbero lavorando a nuove opzioni per aumentare il livello di privacy degli utenti.

WhatsApp Community: in futuro si potrà nascondere il proprio numero di telefono agli altri utenti

Nella versione più recente dell’applicazione beta per Android 2.23.14.19 e Apple iOS ( 23.14.0.70) i ragazzi del sito wabetainfo hanno individuato una nuova opzione per migliorare il livello della privacy degli utenti che vogliono entrare in una comunità di WhatsApp.

Quest’opzione prende il nome di “phone number privacy” (privacy per il numero di telefono).

Questa funzione garantisce che il numero di telefono dell’utente sia sempre nascosto agli altri membri della community.

In realtà fin da oggi il numero di telefono di un utente che si unisce ad una community rimane nascosto agli altri membri, questo finché non interagisce con quest’ultima.

Infatti quando l’utente deciderà di interagire nella chat, attraverso le reazioni ai messaggi pubblicati, svelerà anche il suo numero di telefono.

Per ovviare questa mancanza viene in aiuto la nuova opzione “phone number privacy“, che permette di mantenere nascosto il numero di telefono anche se l’utente interagisce nella chat della community.

Abilitata la funzionalità l’applicazione rilascerà un messaggio di avviso, ovvero la conferma che gli altri utenti della community non potranno vedere il nostro numero di telefono.

Va specificato che questa funzionalità non si applica agli amministratori della community, e il loro numero di telefono sarà sempre visibile agli altri membri.

Considerato che al momento la privacy del proprio numero nelle community è ancora in fase di beta testing ristretto ad un numero limitato di beta tester, potrebbero volerci ancora diverse settimane prima che WhatsApp rilasci il tutto nella versione finale destinata a tutti gli utenti.

