WhatsApp dal 24 ottobre non funzionerà più su questi smartphone Android

Meta ha annunciato che dal 24 ottobre 2023 WhatsApp smetterà di funzionare su alcuni smartphone Android che non rispetteranno più il requisito minimo del sistema operativo.

Se utilizzate l’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp su uno smartphone Android abbastanza vecchio, a partire dal prossimo mese potreste avere dei problemi.

Meta infatti ha deciso di smettere di supportare la prima versione Android che supportava i processi a 64bit.

Il primo sistema operativo Android che ha supportato lo standard a 64Bit è stato Lollipop 5.0, aggiornato poi alla versione 5.1.1.

Ebbene se possedete uno smartphone con questa versione del sistema operativo, WhatsApp non potrà più essere utilizzato a partire dal 24 ottobre 2023.

Sarà necessario quindi uno smartphone con almeno una versione Android 6.0 Marshmallow o successiva.

Questo è il comunicato ufficiale di Meta che giustifica questo cambiamento:

“Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari. Per decidere in quali casi interrompere il supporto, come tutte le altre società presenti nel settore tecnologico, ogni anno esaminiamo quali dispositivi e software sono meno recenti e contano il minor numero di utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp”