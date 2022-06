WhatsApp Desktop Beta introduce un nuovo filtro per i messaggi non letti

La versione Beta di WhatsApp Desktop si è aggiornata e contiene al suo interno un nuovo filtro che riguarda i messaggi non letti: i dettagli.

Giusto ieri vi avevamo informato che gli ingegneri informatici di Facebook (META) stanno lavorando per permettere gli utenti di poter modificare i messaggi già inviati su WhatsApp per dispositivi mobili.

WhatsApp Desktop Beta introduce una nuova funzione: filtro messaggi non letti

Oggi abbiamo scoperto sul web che la nuova versione Beta 2.2221.1 dell’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo ha introdotto una nuova funzionalità.

Infatti gli utenti potranno applicare un nuovo filtro che può essere applicato ai messaggi non ancora letti.

Il nuovo pulsante del filtro viene visualizzato accanto alla barra di ricerca, come mostrato nell’immagine qua sotto:

Quando l’utente fa click sull’opzione WhatsApp di fatto nasconderà tutti i messaggi già letti e mostrerà solamente i messaggi che devono essere ancora letti.

Ovviamente l’utente potrà disattivare e attivare a proprio piacimento il filtro, in modo da decidere quando quest’ultimo sarà effettivamente utile.

Al momento non è chiaro se questa nuova funzionalità per WhatsApp Desktop Beta sia disponibile già per tutti gli utenti tester, o si tratta di una diffusione graduale o di un numero limitato di utenti,

Sicuramente il nuovo filtro è un opzione che può essere molto gradito soprattutto per tutti gli utenti che ricevono giornalmente molti messaggi, e non riescono a districarsi tra quelli già letti e quelli ancora da leggere.

C’è poi una buona possibilità che Facebook decida di introdurre altri filtri oltre a quello dei messaggi non ancora letti.

Questo sicuramente aiuterà e migliorerà l’esperienza d’uso degli utenti in generale.

Fonte: Via