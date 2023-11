WhatsApp dirà addio ai backup illimitati su Google Drive a breve

Gli utenti che utilizzano in maniera importante Google Drive per effettuare i backup di foto e video da WhatsApp dal 2024 avranno seri problemi: fine dell’archiviazione illimitata.

I servizi gratuiti su internet stanno diventando sempre più un vago ricordo, e anche colossi importanti come Google stanno facendo importanti cambiamenti.

Se Google Foto ha interrotto il servizio di archiviazione illimitata gratuita per foto e video nel mese di giugno del 2021, un altro servizio gratuito e illimitato dell’azienda americana terminerà per tutti nel 2024.

WhatsApp perderà il backup illimitato su Google drive: ecco quando accadrà

Infatti il servizio di archiviazione gratuita e illimitata di foto, video e chat su Google Drive presente sull’applicazione WhatsApp presto terminerà.

Secondo quanto sappiamo il servizio illimitato terminerà a dicembre 2023 per tutti gli utenti Beta tester dell’applicazione di messaggistica istantanea.

Tutti gli altri utenti invece vedranno interrotto il servizio cloud illimitato a partire dalle prime settimane del 2024.

Questo non significa che i vostri dati andranno persi, rimarranno nel cloud ma dovranno rispettare il limite massimo di Google Drive per gli utenti con piano gratuito, ovvero 15GB.

E’ un duro colpo per molti utenti che usano il servizio massicciamente, considerato che il piano gratuito di Google Driver oltre che i salvataggi di WhatsApp comprende già quelli di Gmail e Google Foto.

Quindi se avete già superato la quota dei 15GB, non potrete salvare nuovi file, documenti, foto e video: per farlo dovrete cancellare i vecchi backup e scendere sotto quota 15GB.

In poche parole se avrete bisogno di più spazio dovrete gioco forza acquistare un servizio cloud con piano a pagamento di Google Drive, oppure creare un nuovo account Drive dedicato solo a WhatsApp (ma anche in questo caso 15GB potrebbero non essere sufficienti per alcuni utenti).

Considerato che al momento WhatsApp comprende solo l’archiviazione sul Cloud tramite Google Drive, sarà interessante vedere se l’applicazione permetterà nel prossimo futuro nuove soluzioni di Backup.

Potrebbero infatti arrivare nuovi servizi cloud o addirittura META potrebbe utilizzare propri server.

Comunque in via precauzionale, vi consigliamo di iniziare a prendere alcuni provvedimenti se siete al limite della quota dei 15GB o la state già superando.

Fonte: Via

