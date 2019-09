WhatsApp: Download degli stati rimanendo anonimi

Gli stati di Whatsapp scuciano sempre un pizzico di curiosità ma a volte non si vuole far sapere che gli abbiamo visualizzati per paura di passare per impiccioni.

Esiste un modo semplice e rapido per guardare gli stati di WhatsApp in anonimato ed addirittura eseguire il download del contenuto per salvarlo sul proprio dispositivo.

WhatsApp: Guardare gli stati senza essere visti

La natura degli stati di WhatsApp è proprio quella di mostrare ad amici e parenti le immagini e video più significativi ,come per esempio un luogo visitato di recente o un avvenimento.

I contenuti rimangono disponibili dentro a questo speciale contenitore di storie per 24 ore e, alla persona che ha postato lo stato, viene mostrata la lista dei contatti che lo hanno visualizzato.

Per ovviare a queste limitazioni è possibile utilizzare un piccolo trucco per vedere gli stati di WhatsApp senza essere scoperti ed addirittura eseguire il download delle immagini per conservarle in maniera definitiva sul proprio dispositivo.

Per riuscire nell’intento abbiamo solo bisogno di una semplice applicazione disponibile nel Google Play Store per Android, si tratta di File Manager che potete scaricare direttamente cliccando qui.

Una volta che abbiamo scaricato ed installato file manager è sufficiente entrare nella memoria principale del dispositivo, selezionare il menu dei tre pallini in alto a desta e scegliere l’opzione visualizza file nascosti e recarsi nel percorso WhatsApp/Media/.Statuses

All’interno di questa cartella si trovano gli stati che hanno postato i nostri contatti, basta selezionare il contenuto da visionare e spostarlo in un altro percorso per salvarlo.

All’avvio di WhatsApp tutto risulterà normale con il relativo stato ancora da visionare e il contatto che lo ha condiviso non verrà avvertito dell’avvenuta visualizzazione.