WhatsApp Beta ha aggiunto i messaggi a scadenza nei gruppi

WhatsApp Beta adesso permette agli utenti di aggiungere messaggi a scadenza nei gruppi di conversazione: ecco i dettagli da conoscere al momento.

Gli ingegneri informatici di Facebook lavorano per migliorare tutte le caratteristiche software e le funzionalità delle più famose applicazioni social possedute dal famoso social network.

WhatsApp beta per Android implementa i messaggi a scadenza: ecco i dettagli

Oggi il sito WABetaInfo’s ha svelato che nell’ultima versione Beta di WhatsaAPP per android (2.19.275) è stata applicata una nuova funzionalità che già era stata rumoreggiata lo scorso ottobre 2019.

Si tratterebbe di una funzionalità che WhatsApp chiama “Delete messages” che ha lo scopo principale di permettere agli utenti di inviare messaggi con scadenza nelle chat di gruppo.

Cosa vuol dire messaggio con scadenza?

Significa che questi messaggi scompariranno dalla vista degli utenti facenti parte una determinata chat di gruppo dopo un certo periodo di tempo.

Se i membri del gruppo non fanno in tempo a leggerli, non potranno più sapere il loro contenuto (i messaggi si cancelleranno)

I messaggi a scadenza possono essere impostati con varie tempistiche:

1 ora;

un giorno;

una settimana;

un mese;

per un intero anno.

Secondo i ragazzi del sito WABetaInfo’s questa funzionalità avrebbe lo scopo principale di tenere pulite le chat di gruppo in modo che quest’ultime non si intasino di messaggi che non abbiano più una valenza con il passare del tempo.

Ovviamente gli utenti potrebbero sfruttare questa funzionalità per altri scopi, dato che la fantasia degli esseri umani è sempre un punto di riferimento.

Da ricordare che secondo passati rumors, i messaggi a scadenza saranno molto probabilmente implementati oltre che per le chat di gruppo anche per le chat private tra singoli utenti.

Essendo ancora in fase di beta testing, non abbiamo indicazioni precise su quando WhatsApp per Android implementerà tale funzionalità; i tempi comunque non saranno particolarmente lunghi.

Fonte: Via