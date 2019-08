WhatsApp implementerà i video Boomerang in stile Instagram?

Secondo recenti informazioni WhatsApp Beta per sviluppatori ha evidenziato la funzionalità Boomerang già vista su Instagram che visualizza i video in loop.

L’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo che adesso viene chiamata WhatsApp di Facebook (per essere precisi) potrebbe incorporare una nuova funzione.

WhatsApp implementerà l’effetto Boomerang dei video già visto su Instagram?

Alcuni sviluppatori (il sito WABetainfo) hanno riportato che all’interno del codice sorgente dell’ultima versione Beta dell’applicazione è presente una nuova funzionalità

Questa funzionalità assomiglia molto alla modalità Boomerang su Instagram, funzione che permette di visualizzare brevi video in loop, ovvero riavvolgerli e rivederli in automatico più volte.

Il video in questo caso può essere visualizzato anche al contrario o ovviamente viceversa.

Questo è un esempio pratico in un video che mostra come funziona quest’effetto:

L’effetto Boomerang è diventato molto popolare nell’applicazione social Instagram, e molto probabilmente gli sviluppatori di WhatsApp e Facebook hanno ben pensato di implementarla anche nell’app di messaggistica istantanea.

Al momento sappiamo che questa funzione non è ancora disponibile e utilizzabile sulla versione Beta, dato si tratta solo di un primo indizio scovato nel codice software.

Comunque l‘opzione per creare video in modalità Boomerang sarà individuabile nel pannello Tipo video, e visibile solo quando il video ha una durata massima di 7 secondi.

Sarà possibile creare anche un video in loop che potrà essere inviato ai contatti, ai gruppi e caricato come aggiornamento dello stato.

Si pensa che la nuova funzionalità sarà prima implementata sulla versione di WhatsApp dedicata al sistema operativo Apple iOS e poi successivamente per Android.

Non c’è ancora una data di rilascio ufficiale, quindi potrebbero passare ancora settimane prima di vederla funzionate su una versione Beta per il pubblico o nella versione finale per tutti.

Fonte: Via