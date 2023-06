WhatsApp in arrivo i messaggi in Evidenza a scadenza temporale

WhatsApp introdurrà la possibilità per gli utenti di inserire i messaggi in Evidenzia con una scadenza temporale predefinita: ecco i dettagli.

Come sappiamo gli ingegneri informatici di Meta sono al costante lavoro per introdurre nuove funzionalità sull’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata la mondo: WhatsApp.

Oggi i ragazzi del sito wabetainfo hanno individuato una nuova funzionalità che potrebbe arrivare in futuro.

WhatsApp si potrà scegliere la scadenza temporale automatica dei messaggi in Evidenzia

Nell’ultima versione Beta dell’applicazione per Android, per la precisione la 2.23.13.11, è stata individuata una nuova funzionalità specificamente sviluppata per i così detti messaggi in Evidenzia.

I messaggi in Evidenzia, sono messaggi che rimangono in cima alle conversazioni e servono a informare gli utenti che compongono le chat di gruppo su determinati eventi/fatti importanti.

Ebbene questi messaggi in Evidenzia oltre al classico sblocco manuale, potranno avere anche uno sblocco a tempo predefinito.

Infatti nella nuova versione beta per Android 2.23.13.11 gli utenti hanno la possibilità di impostare questa scadenza temporale in 24 ore, 7 giorni o 30 giorni.

Non sappiamo quando effettivamente gli ingeneri informatici di Meta implementeranno questa nuova funzionalità nella versione finale di WhatsApp.

Essendo ancora una funzionalità in fase di sviluppo potrebbero passare ancora diverse settimane prima che tutti gli utenti possano utilizzarla in futuro.

Considerata l’attesa per il momento vi segnaliamo l’ultima novità rilasciata su WhatsApp: la possibilità di silenziare le chiamate spam.

