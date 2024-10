WhatsApp dovrebbe iniziare a rilasciare per tutti in tempi brevi la nuova funzionalità di personalizzazione dei temi specifici per singola chat: ecco di che cosa si tratta.

Sappiamo che gli ingegneri informatici di META stanno lavorando ormai da alcuni mesi su una nuova funzionalità dedicata ai temi delle chat sull’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp.

Sembra che il software finalmente ha raggiunto una nuova versione ed è testabile già per chi ha scaricato la beta Android 2.24.21.34 dell’applicazione.

WhatsApp in arrivo i temi specifici per le chat: di che cosa si tratta?

Grazie alla versione beta possiamo avere un quadro più chiaro come funzioneranno i temi specifici dedicati alle chat sull’app WhatsApp.

Va subito detto che l’applicazione di messaggistica permette già adesso di selezionare un tema generale per tutte le chat, ma la nuova funzionalità permetterà di selezionare temi specifici per ogni singola chat che interessa all’utente.

Di fatto l’utente non sarà più limitato nella scelta del tema e potrà creare una situazione unica per ogni singola chat.

La personalizzazione dei tempi per singola chat non è certo una novità estetica: ad esempio l’applicazione Facebook Messenger permette tale personalizzazione ormai da anni, e ci sembrava strano he WhatsApp non l’avesse mai implementata.

A livello di personalizzazione gli utenti avranno a disposizione (al meno in fase beta, con la versione finale i numeri potrebbero aumentare) 20 colori diversi tra cui scegliere e ulteriori 22 combinazioni strutturate di temi già preimpostati.

Per esempio si può applicare un tema e in questo caso verrà automaticamente applicato un colore al messaggio, e poi successivamente si potrà scegliere di personalizzare ogni chat con uno sfondo diverso mantenendo quel colore del messaggio.

Va sottolineato che le personalizzazione dei temi delle singole chat sono private, ovvero solo il singolo utente che le applica potrà vederle così.

Considerato che di solito ci vogliono alcune settimane prima del rilascio della versione finale di una novità dalla fase beta, non ci sarà ancora molto da attendere per il rilascio globale.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard