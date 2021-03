WhatsApp introduce la nuova funzione di silenziamento audio dei video condivisi

Il recente aggiornamento di WhatsApp su Android introduce la possibilità da parte degli utenti di silenziare l’audio dei video che si stanno per condividere.

Non molto tempo fa vi avevamo segnalato che gli ingegneri informatici di WhatsApp stavano lavorando per introdurre alcune novità sulla più famosa applicazione di messaggistica istantanea.

WhatsApp per Android introduce ufficialmente la possibilità di silenziare l’audio dei video condivisi

Oggi abbiamo la conferma che con l’aggiornamento all’ultima versione disponibile per sistema operativo Android è stata introdotta la nuova funzionalità di silenziamento audio dei video condivisi.

La funzione in questione toglie di fatto l’audio in alcune parti, o per tutta la durata, del video che andremo a condividere con i nostri contatti.

Quest’opzione può essere ritenuta molto utile se nel video ci sono per esempio:

porzioni di audio ritenuti “Sensibili”;

l’audio distrae l’utente durante la visione dei contenuti a causa del troppo rumore;

la qualità audio è decisamente scadente.

Gli utenti potranno silenziare i video che andranno a condividere attraverso l’editor video presente all’interno dell’app WhatsApp.

Proprio sotto lo strumento di ritaglio è presente un icona che rappresenta l’altoparlante (evidenziata negli screenshot con un cerchietto rosso): disattivandola o attivandola l’utente sarà in grado di silenziare o far tornare l’audio nel video.

Per il momento il silenziamento audio dei video in condivisione, come già detto, è disponibile solo sull’ultima versione Android; l’aggiornamento su Apple iOS dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Controllate quindi di avere l’ultima versione disponibile sul vostro smartphone se volete provare questa nuova opzione.

