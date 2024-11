WhatsApp introduce le liste personalizzate per le chat

Con un recente aggiornamento l’applicazione WhatsApp adesso permette agli utenti di poter personalizzare le liste delle chat: ecco di che cosa si tratta.

L’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo di recente si è aggiornata nella sua versione finale (quella disponibile per tutti) introducendo una nuova funzionalità dedicata alle chat.

Si tratta di fatto di un evoluzione dei così detti “filtri di chat” che adesso introducono le “liste personalizzate”.

WhatsApp si aggiorna a novembre 2024: ecco le nuove liste personalizzate per le chat

Con le nuove liste personalizzate gli utenti potranno filtrare le proprie chat in base alle categorie che preferiscono.

Ad esempio si può impostare un elenco basato su categorie come famiglia, lavoro, località eccetera.

Questo permetterà agli utenti di focalizzarsi solo su specifiche chat che riguardano specifici argomenti/categorie in modo più veloce e intuitivo.

Per creare una nuova lista personalizzata l’utente deve toccare il + nella barra dei filtri in cima alla scheda Chat in WhatsApp.

Invece se si vuole modificare una lista personalizzata già creata in precedenza, l’utente deve preme a lungo l’icona della lista.

Interessante sapere che in modo simile alla sezione “i tuoi preferiti”, l’utente può aggiungere gruppi e chat individuali in qualsiasi lista personalizzata.

Tutte le liste personalizzate verranno mostrate su WhatsApp nella barra dei filtri.

Il rilascio di questa nuova funzionalità è iniziata da poche ore, ma secondo gli ingegneri informatici di META ci vorranno alcune settimane prima dell’effettiva disponibilità a livello globale.

Fonte: Notizia ufficiale

