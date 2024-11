WhatsApp introduce le trascrizioni dei messaggi vocali

WhatsApp implementa una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che permette la trascrizione in chat dei messaggi vocali che avete ricevuto: i dettagli.

Anche WhatsApp inizia a sfruttare le capacità dell’intelligenza artificiale e lo fa aiutando gli utenti che non possono ascoltare (per motivi disparati) un messaggio vocale, ma potranno comunque leggere il suo contenuto nella chat.

WhatsApp ecco la trascrizione dei messaggi vocali: i dettagli da conoscere

Va fin da subito detto che la situazione della trascrizione dei messaggi vocali è differente a seconda se utilizzate l’applicazione su Android o su Apple iOS.

Infatti al momento solo Apple iOS permette la trascrizione dei messaggi vocali in in italiano, mentre su Android la nostra lingua non è ancora supportata ma lo sarà in futuro.

Per la precisione su Android sono supportate le lingue inglese, portoghese, spagnolo e russo.

Su Apple iOS (16-17) le lingue supportate sono molte di più: francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, turco, cinese e arabo danese, finlandese, ebraico, malese, norvegese, olandese, svedese e tailandese oltre che inglese, portoghese, spagnolo e russo.

Per attivare le trascrizioni dei messaggi vocali, l’utente dovrà andare su su Impostazioni, toccare Chat e attivare l’opzione Trascrizioni dei messaggi vocali.

Successivamente per trascrivere un messaggio vocale, l’utente dovrà premere a lungo su di esso e toccare “trascrivi”.

WhatsApp specifica che le trascrizioni saranno visibili solo sul dispositivo dell’utente che li richiede quindi nessuno, nemmeno WhatsApp, può ascoltare o leggere i messaggi personali.

Come già accennato la nuova funzionalità verrà implementata a livello globale su WhatsApp “nelle prossime settimane” e ovviamente verranno aggiunte altre lingue sia per Android che per Apple iOS.

Fonte: Notizia Ufficiale

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard