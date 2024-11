WhatsApp introdurrà la ricerca inversa delle immagini

La versione Beta di WhatsApp indica la presenza di una nuova funzionalità che introdurrà la ricerca inversa delle immagini: di che cosa si tratta?

Se utilizzate WhatsApp come vostra principale applicazione di messaggistica istantanea sapete benissimo che META continuamente procede ad aggiungere nuove funzionalità al software.

Tra queste ancora in fase beta ce ne sta una che riguarda la ricerca inversa delle immagini.

WhatsApp in arrivo la ricerca inversa delle immagini: di che cosa si tratta?

In pratica la nuova funzionalità permetterebbe agli utenti di cercare rapidamente online un’immagine che hanno ricevuto, verificandone se necessario anche l’autenticità o il soggetto che l’ha diffusa.

Per attivare questa funzionalità l’utente deve:

Toccare l’immagine che ha ricevuto per far comparire il menù a tre punti in alto a destra Nel menù a tre punti ci sarà un opzione chiamata Cerca sul web Cliccando su Cerca sul Web WhatsApp invierà l’immagine selezionata su Google che cercherà immagini simili o identiche

Grazie alle immagini indentificate da Google l’utente sarà in grado di capire se l’immagine che ha ricevuto è autentica e proviene da fonti affidabili.

Questo aiuterà gli utenti a capire se si tratta di un azione di disinformazione come una fake news.

Di fatto si tratta di una funzione di ricerca automatica da parte di WhatsApp che toglie qualche passaggio all’utente che esegue una stessa ricerca sul web manualmente.

Al momento comunque la nuova funzione di ricerca inversa delle immagini è disponibile solo per i beta tester e quindi potrebbero volerci alcune settimane, se non di più, prima che sia disponibile sulla versione finale dell’applicazione e quindi per tutti.

Per adesso non ci resta che aspettare eventuali comunicati ufficiali da parte di Meta.

Fonte: Via

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard