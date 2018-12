WhatsApp per Android si aggiorna con la funzionalità Picture in Picture

WhatsApp con il recente aggiornamento destinato alla piattaforma Android ha rilasciato nell’applicazione la funzionalità Picture-In-Picture: ecco i dettagli.

A circa due mesi dall’uscita della versione beta di WhatsApp per Android con la funzionalità Picture-in-Picture, oggi abbiamo la conferma che gli ingegneri informatici dell’azienda americana hanno rilasciato tale funzione anche per la versione finale 2.18.380.

Gli utenti Android hanno dovuto aspettare quasi un anno in più, rispetto agli utenti Apple iOS, prima di ricevere questa funzionalità sull’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo.

WhatsApp per Android si aggiorna alla versione 2.18.380 con la funzione Picture-in-Picture

Sta di fatto che se avete scaricato l’ultima versione software 2.18.380 per piattaforma Android, adesso avrete la possibilità di poter visionare contenuti multimediali come video su Youtube, Facebook e Instagram senza uscire da WhatsApp.

Sostanzialmente non si avvieranno seconde applicazioni multimediali.

Infatti la funzione Picture in Picture vi permette di vedere questi contenuti multimediali in una nuova finestra che aprendosi rimarrà in primo piano sovrapponendosi all’applicazione di messaggistica.

In questa maniera potrete continuare a rimanere su WhatsApp, quindi inviare o leggere messaggi, e nello stesso tempo vedere un video che un vostro amico ha condiviso di recente.

L’aggiornamento con la nuova funzione Picture in Picture è in corso di roll-out a livello internazionale: nelle prossime ore o nei prossimi giorni molto probabilmente riceverete la notifica di aggiornamento per la versione 2.18.380.

Se volete procedere fin da subito all’aggiornamento a WhatsApp 2.18.380, potete scaricare il file APK (selezionate il file compatibile con la vostra versione) da questo LINK.