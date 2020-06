WhatsApp permette di scambiare denaro con i propri contatti

Prime prove da parte di WhatsApp per permettere ai propri utenti di potersi scambiare alcune somme di denaro: il servizio è partito in Brasile.

WhatsApp la nota applicazione di messaggistica istantanea a partire da oggi in Brasile permette ai propri utenti di scambiarsi piccole somme di denaro.

WhatsApp permette agli utenti di scambiarsi denaro: i dettagli da conoscere

Di fatto l’App di messaggistica sfrutta il servizio Facebook Pay per inviare e ricevere somme di denaro.

E’ comunque ancora una prova limitata a solo gli utenti brasiliani, che hanno sottoscritto il servizio di Banking online con 3 banche locali brasiliane che hanno un accordo con Facebook Pay.

Il servizio di trasferimento denaro avviene in maniera sicura, grazie all’utilizzo di un codice PIN a 6 cifre o tramite l’utilizzo della propria impronta digitale (più pratica).

Ovviamente pensiamo che questa nuova possibilità si espanderà nel futuro con nuove banche e sopratutto in nuovi paesi, rendendo di fatto Facebook un nuovo intermediario finanziario.

Sfortunatamente al momento il colosso americano dei social media non ha ancora dichiarato date o informazioni concrete sull’espansione del servizio.

Va comunque sottolineato che questo servizio bancario su WhatsApp non è una novità assoluta.

In Cina ad esempio il servizio di microblogging Weibo tramite la propria applicazione offre già questa possibilità ai propri utenti.

Sta di fatto che per il momento non ci resta che aspettare novità al riguardo per l’Europa/Italia.