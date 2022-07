WhatsApp permette la migrazione ufficiale delle chat da Android ad Apple iOS

A partire dal 21 luglio 2022 gli utenti Android potranno trasferire anche le loro chat WhatsApp da uno smartphone Android ad un Apple iPhone con iOS.

Dopo alcuni mesi di attesa, finalmente gli ingegneri informatici di WhatsApp hanno abilitato la possibilità di traferire le chat da uno smartphone Android ad un Apple iPhone (e viceversa).

Gli utenti da oggi potranno smettere di utilizzare applicazioni di terzi (spesso a pagamento), e potranno utilizzare direttamente quella ufficiale nata in collaborazione con Apple.

A new way to keep the chats that mean the most 📱📲 Today, you’ll have the ability to transfer your entire chat history from Android to iOS and vice versa. Now you have the freedom to switch to and from your preferred devices.

— WhatsApp (@WhatsApp) July 20, 2022