WhatsApp permetterà il backup in locale delle chat?

La più recente versione beta di WhatsApp incorpora una funzione che permetterebbe il backup in locale delle chat: ecco quello che sappiamo.

Di recente gli ingegneri informatici di Facebook (META) hanno rilasciato la nuova versione 2.22.20.10 beta di WhatsApp destinata al sistema operativo Android.

WhatsApp permetterà in futuro di effettuare i backup direttamente in locale su smartphone senza cloud?

All’interno della versione 2.22.20.10 è stata individuata una nuova opzione di backup: quella in locale.

Per la precisione è stata introdotta un’opzione (al momento non accora attiva) di poter importare un backup di una chat direttamente sullo smartphone anche in assenza di connettività mobile o Wi-Fi.

Questo significa che non viene utilizzata la procedura classica ovvero di import dati dai vari Cloud (nuvola) tramite connettività online.

Se questa versione beta permette di importare una chat in locale, significa che WhatsApp in futuro permetterà agli utenti di effettuare un backup in locale delle chat direttamente nella memoria interna dello smartphone.

Infatti nella versione beta 2.22.13.11 era comparsa una prima indicazione sulla possibilità di esportare le chat in locale.

Backup chat su WhatsApp in locale: perché questa scelta?

Questo cambiamento potrebbe avvenire per due motivazioni (supposizioni).

La prima, quella più semplice, è che Facebook vuole fornire un opzione in più per i propri utenti che potranno di fatto decidere se salvare le loro chat online sul Cloud o direttamente nella memoria del loro smartphone.

La seconda, quella più complessa, potrebbe riguardare la partnership diretta che Facebook ha con Google.

Infatti al momento Google permette di archiviare le chat di WhatsApp sul proprio cloud senza consumare lo spazio a disposizione degli utenti.

Ma in futuro Google potrebbe decidere di riconsiderare questa agevolazione, e far iniziare a consumare lo spazio a disposizione degli utenti quando effettuano i backup delle chat.

Per questo Facebook sta penando di cambiare le opzioni di backup introducendo pure quella in locale.

Al momento queste sono solo supposizioni e il software è sotto sviluppo, quindi non possiamo far altro che aspettare nuovi e più dettagliate informazioni in merito.

