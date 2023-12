WhatsApp permetterà la funzionalità di condivisione di musica e video

Tra le future funzionalità in arrivo su WhatsApp è stata individuata quella che permetterà la condivisione di musica e video durante una video chiamata.

Chi usa WhatsApp sa benissimo che l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al momento ha introdotto qualche tempo fa la condivisione dello schermo con altri utenti durante una chiamata video o una chiamata video di gruppo.

Questa funzionalità pare che si arricchirà di più opzioni.

WhatsApp permetterà la condivisione di musica e video durante le chiamate: i dettagli

I ragazzi di wabetainfo nell’ultima versione beta Android di WhatsApp (la 2.23.26.18) hanno individuato la nuova funzionalità che permette di condividere l’audio musicale durante una videochiamata.

Gli audio musicali, provenienti da un file audio o da un video musicale, potranno essere condivisi quando l’utente abilita la funzionalità di condivisione dello schermo con altri utenti.

Questo nuova funzionalità sicuramente migliorerà l’esperienza d’uso degli utenti, che al momento possono solo condividere contenuti visivi senza audio.

La nuova funzionalità è abbastanza automatizzata: l’utente infatti dopo aver avviato la condivisione dello schermo dovrà semplicemente far partire un file audio o un video musicale per condividere la musica o il video + audio con gli altri.

Bisognerà capire se WhatsApp regolamenterà questa funzionalità in caso di violazione di copyright da parte degli utenti, attraverso ad esempio la condivisione di contenuti presi da Netflix o da altri servizi di streaming on demand a pagamento.

Per adesso, essendo una funzionalità ancora in fase beta di testing, la nuova opzione non è ancora disponibile sulla versione ufficiale per tutti gli utenti.

Possiamo aspettarci ancora qualche settimana di attesa e di test da parte di META (Facebook) prima del rilascio ufficiale sull’applicazione.

