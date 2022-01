WhatsApp permetterà la riproduzione delle note vocali in background

Ultime notizie affermano che WhatsApp permetterà agli utenti la riproduzione delle note vocali in background: i dettagli.

Continuano i test da parte dei programmatori di Facebook per rendere sempre competitiva la più famosa applicazione di messaggistica al mondo: WhatsApp.

Ultimamente l’applicazione si sta incentrando a introdurre nuove funzionalità che riguardano le note vocali.

WhatsApp al lavoro sulle funzionalità per le note vocali: in arrivo quella per la riproduzione in background

Basti pensare che nell’aprile 2021 è stata introdotta nella versione beta la possibilità di cambiare la velocità di riproduzione delle note vocali direttamente in App.

A settembre 2021 nella versione beta è comparsa una nuova funzionalità che permetterebbe la trascrizione delle note vocali.

Infine a fine 2021 WhatsApp ha aggiunto la funzionalità di sentire in anteprima le note vocali prima di inviarle al destinatario.

L’ultima funzionalità destinata alle note vocali è stata individuata di recente sulla beta per Android v2.22.3.1 ed in una per Apple iOS.

Di fatto adesso le note vocali possono essere riprodotte in background, senza che quest’ultime vengano interrotte quando si passa da una chat ad un altra.

Nella parte superiore dell’interfaccia dell’App comparirà un nuovo lettore di note vocali che vi permetterà di gestire la riproduzione in background anche se passate da una chat ad un altra, o alla schermata iniziale.

Il nuovo lettore comprende un pulsante per mettere in pausa, riprendere e ignorare la nota vocale ed include pure una barra di avanzamento.

Comunque al momento quest’ultima funzionalità rimane nella sfera beta testing perché è sempre in fase di sviluppo.

Non sappiamo quindi quando effettivamente e soprattutto se WhatsApp implementerà in futuro tale funzionalità anche per la versione finale dedicata per Android e Apple iOS.

Fonte: Via