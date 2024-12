WhatsApp: promemoria su cambiamenti di stato e messaggi non letti

WhatsApp beta per Android mostra una nuova funzionalità che permette agli utenti di ricevere promemoria sugli aggiornamenti di stato e su eventuali messaggi non letti.

Da circa un paio di mesi gli ingegneri informatici di Meta stanno testando una nuova funzionalità su WhatsApp che adesso è disponibile pure per gli utenti che utilizzano la versione beta dell’applicazione.

Vediamo di capire meglio di che cosa si tratta.

WhatsApp potrebbe introdurre i promemoria per gli aggiornamenti di stato e per i messaggi non letti

Ebbene la nuova versione beta 2.24.25.29 per Android evidenzia nel menù impostazioni -> notifiche una nuova opzione chiamata promemoria.

Quando questa funzione è attiva WhatsApp invierà agli utenti delle notifiche per eventuali cambiamenti di stato e per i messaggi che non hanno ancora letto.

Il sistema di queste notifiche è basato sull’intelligenza artificiale e calcolato tramite un algoritmo interno, dato che le notifiche arriveranno per i contatti con cui l’utente interagisce più frequentemente.

L’algoritmo interno è volatile, nel senso che se l’utente cancella l’applicazione e l’installa una seconda volta l’algoritmo utilizza solo i dati della nuova installazione e non tiene più conto della vecchia.

Di fatto non vengono salvati i dati in un server di WhatsApp o all’interno dell’applicazione tramite Backup.

Al momento questa funzione è ancora in fase di beta e sulla carta potrebbe essere migliorata da parte degli ingeneri informatici di Meta.

Per esempio sarebbe utile un opzione che permetta all’utente di decidere manualmente quali siano i contatti su cui ricevere le notifiche di promemoria, senza che sia l’algoritmo a deciderlo.

Forse WhatsApp potrebbe aggiungerlo in un futuro aggiornamento prima di distribuire la funzionalità a tutti tramite la versione finale e stabile dell’applicazione.

Non sappiamo quando effettivamente (e se) Meta deciderà di lanciare la funzionalità per tutti, per adesso se volete provarla vi basterà installare l’ultima versione beta di WhatsApp aderendo al programma beta tester.

Fonte: Via

