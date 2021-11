WhatsApp sta testando il controllo dei messaggi audio

WhatsApp sta iniziando a testare la nuova funzionalità di controllo dei messaggi audio da parte degli utenti per aumentare la velocità di riproduzione: i dettagli.

Chi utilizza WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa al mondo, sa che dall’inizio di quest’anno c’è una funzione che permette di aumentare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali.

Oggi abbiamo le prime conferme che gli ingegneri informatici dell’app stanno testando la stessa funzionalità sui messaggi audio.

WhatsApp sta testando le opzioni di controllo sui messaggi audio: ecco i dettagli

Cosa sono i messaggi audio? Si tratta di una nota vocale che viene inviata ad un altra chat.

Al momento questi tipi di messaggi non hanno l’opzione della riproduzione accelerata come sui messaggi vocali.

Ma come già detto WhatsApp ci sta lavorando e permetterà all’utente di riprodurre tali messaggi audio da 1.5X a 2X di velocità massima accelerata.

Questa nuova opzione è stata individuata nell’ultima versione beta del software dedicata alla piattaforma Apple iOS per iPhone, ma arriverà sicuramente anche per Android.

Potrebbe essere un’opzione gradita per tutti quegli utenti che non hanno troppo tempo per ascoltare un messaggio vocale, e quindi possono accelerare il contenuto per fare prima.

Non sappiamo quando effettivamente questo cambiamento sarà disponibile nella versione finale dell’app.

Di solito Facebook testa questi cambiamenti ancora per uno o due mesi prima di rilasciare il tutto con un aggiornamento software.

Per adesso quini non ci resta che aspettare future informazioni in merito.

Fonte: Via