WhatsApp testa nuove funzionalità di sfondo, silenzia video e lettura posticipata

WhatsApp sta testando in alcune versioni beta per Android e iOS nuove funzionalità di sfondo, la possibilità di silenziare i video e la letture posticipata dei messaggi.

Considerata l’elevata concorrenza presente tra le applicazioni di messaggistica istantanea, WhatsApp è costretta a continuare ad aggiornare costantemente il proprio software per non perdere utenti.

WhatsApp sta testando sviluppando nuove funzionalità dedicate agli sfondi, la possibilità di silenziare video e la lettura posticipata

Oggi il sito wabetainfo ha individuato alcune delle future (e possibili) nuove funzionalità che arriveranno sull’app in questione (per Android e Apple iOS).

Nuove funzionalità di Sfondo

La prima presunta novità riguarda le nuove funzionalità di sfondo che al momento vengono provate dai beta tester selezionati.

Gli utenti in sostanza saranno in grado di impostare individualmente sfondi diversi per ogni chat, modificare l’opacità dello sfondo, scegliere tra 32 nuovi sfondi chiari, 29 nuovi sfondi scuri, uno sfondo personalizzato, colori a tinta unita, e applicare il doodle di WhatsApp su le opzioni di colori a tinta unita.

Silenziare Video

L’altra funzione in fase di sviluppo, non è ancora in fase di beta test, è quella che prevedrebbe l’opzione di silenziare i video prima di inviarli direttamente ad un contatto.

Leggi più tardi

Infine la futura modalità leggi più tardi, lettura posticipata, che si trova anche quest’ultima in fase di sviluppo.

WhatsApp la dovrebbe integrare nel contesto più ampio della così detta “modalità vacanza” che serve a conservare tutte le chat archiviate anche se arrivano nuovi messaggi.

Di fatto l’idea è quella di mantenere le chat archiviate separate dalla schermata principale, e tenerle archiviate anche quando arrivano nuovi messaggi.

L’utente non riceverà nessuna notifica per questi nuovi messaggi, e non servirà disattivare l’audio della chat per attivare quest’opzione.

Considerato che tutte queste nuove funzionalità sono ancora in fase beta o solo in fase di sviluppo, non sappiamo quando effettivamente WhatsApp le implementerà sulla versione finale del software.

Fonte: VIA 1, VIA 2, VIA 3