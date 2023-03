Whatsapp: come guardare lo stato di nascosto

Whatsapp è un’app straordinaria che ci consente di comunicare facilmente con i nostri contatti, sia a livello personale che lavorativo.

Tra le sue molte funzionalità, c’è la possibilità di condividere uno “stato”, ovvero una sorta di storia della durata di 24 ore che può essere visualizzata dai nostri amici e colleghi.

Whatsapp: come guardare lo stato di altri contatti senza farsi scoprire – il trucco più semplice

Tuttavia, a volte potremmo non voler far sapere ad un contatto che abbiamo visualizzato il suo stato. Di solito, infatti, Whatsapp ci informa su chi ha visto il nostro stato. Ma c’è un trucco semplice per visualizzare lo stato di altri senza farsi scoprire.

Come fare? In realtà è molto facile e veloce, e non richiede di scaricare app aggiuntive o complesse procedure. Tuttavia, è importante tenere presente che anche gli altri potrebbero utilizzare lo stesso trucco.

Ecco come visualizzare lo stato di altri su Whatsapp senza farsi scoprire:

Apriamo l’app di Whatsapp e andiamo sulla lista dei contatti, dove c’è lo stato che ci interessa. Prima di cliccare sull’icona, facciamo scendere la tendina dall’alto dello schermo e impostiamo l’opzione modalità aerea. A questo punto, la connessione internet verrà interrotta e potremo cliccare sul contatto e guardare la sua storia senza che Whatsapp registri la nostra visualizzazione. Prima di disattivare la modalità aerea, assicuriamoci di chiudere la finestra di Whatsapp e tutte le altre schede.

In questo modo, l’app non avrà registrato la nostra visualizzazione e non compariremo tra coloro che hanno visto lo stato.

Ricorda però che, se hai impostato la modalità aerea, non potrai ricevere messaggi o chiamate fino a quando non la disattivi. Inoltre, è importante rispettare la privacy dei nostri contatti e non utilizzare questo trucco per spiare la loro attività su Whatsapp.

In definitiva, questo trucco può essere molto utile per visualizzare lo stato di altri contatti senza farsi scoprire. Tuttavia, è importante utilizzarlo con attenzione e responsabilità, rispettando la privacy degli altri e non violando le norme di utilizzo dell’app.