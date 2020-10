WhatsApp Web: in arrivo le chiamate vocali e video

WhatsApp Web si sta preparando per inserire il supporto alle chiamate audio e alle video chiamate anche tramite PC o altri dispositivi non mobili.

Secondo recenti rumors, verificati tramite alcune versioni beta del software, WhatsApp si sta adoperando per inserire il supporto alle chiamate vocali e video sul web come già esiste per l’applicazione destinata ai dispositivi mobili.

WhatsApp Web sta testando le chiamate audio e video: i dettagli

I ragazzi di WABetaInfo sono venuti in possesso di una versione beta (2.2043.7) del client web della famosa applicazione di messaggistica istantanea, e sono riusciti ad abilitare queste nuove funzioni.

Siamo di fronte ancora ad un software in base beta, ma comunque gli Screenshot ci aiutano a capire a grande linee come funzionerà il tutto sulla versione Web.

Quando gli utenti ricevono una chiamata sul Web verrà visualizzata una finestra popup, che consente a quest’ultimi di accettare o rifiutare la chiamata.

Invece Quando si effettua una chiamata quest’ultima viene visualizzata una finestra diversa, che risulta essere è più piccola e dispone di controlli per disattivare il microfono e riagganciare.

Con l’introduzione della chiamate video e audio su WhatsApp Web, gli utenti godranno di un esperienza migliorata dato che potranno usufruire del servizio direttamente sul proprio PC e MAC senza dover aver vicino il proprio smartphone.

Considerata poi l’emergenza COVID e il numero crescente di persone che adesso lavorano da casa, questa sarebbe una soluzione molto apprezzata per tutti gli utenti.

Ovviamente non sappiamo al momento quando effettivamente gli ingeneri informatici di WhatsApp rilasceranno l’aggiornamento finale per la versione Web.

Sicuramente Facebook rilascerà un comunicato ufficiale quando sarà vicina al suo rilascio definitivo.

