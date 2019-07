Wind regala 3 mesi di Infinity: ecco come ottenere il pass

Con il programma di fidelizzazione WinDay oggi i clienti dello storico operatore arancione Wind potranno ottenere gratuitamente 3 mesi di Infinity.

Oggi 15 luglio 2019 tutti coloro che si sono iscritti al programma di fidelizzazione del cliente WinDay potranno usufruire di ben 3 mesi di abbonamento gratuito nella piattaforma Infinity.

Per chi non lo sapesse Infinity è un servizio on demand di film e serie TV che può essere visto tramite una classica TV (smart TV), da PC o utilizzando un dispositivo mobile (smartphone e tablet).

Wind regala 3 mesi di abbonamento Infinity a luglio 2019: ecco come fare

Se non siete già inscritti al programma Winday, non vi resta che scaricare, installare e alla fine registrarvi sull’App MyWind e poi selezionare il suddetto programma di fidelizzazione.

Basterà infatti richiedere il regalo nella sezione “Richiedi il regalo” di WinDay.

Questo codice personalizzato che vi permette di usufruire gratuitamente, per 3 mesi, della piattaforma Infinity dovrà essere utilizzato sul sito web dedicato winday.infinitytv.it entro il 31 luglio 2019.

I tre mesi gratuiti sono validi solamente se l’utente crea un nuovo account sulla piattaforma on demand Infinity.

Nel caso in cui l’utente abbia già un account Infinity invece dei 3 mesi gratuiti, otterrà uno sconto che gli permetterà di vedere i successivi 3 mesi al prezzo di 2.99 euro (mensili) invece dei classici 7.99 euro.

Per quest’ultima soluzione basta utilizzare il codice INFINITYWIND.

In entrambi i casi, sia nuovo o vecchi utente Infinity, dopo i 3 mesi l’abbonamento in questione si riattiverà automaticamente al prezzo di 7,99 euro.

Per questo i nuovi clienti dovranno inserire un sistema di pagamento valido (paypal, carta di credito).

Potrete comunque disattivare l’abbonamento in questione quando volete (non ci sono vincoli contrattuali) se non siete più interessati al servizio on demand dopo i 3 mesi in promozione.

Fonte: Via