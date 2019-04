Windows 10 in esecuzione su OnePlus 6T e Google Pixel 3XL

Il rilascio nel 2017 di Windows 10 con supporto ai dispositivi alimentati da chipset con architettura ARM ha suscitato parecchio interesse da parte degli sviluppatori, oltre a consentire lo sviluppo di nuove applicazioni attraverso un SDK dedicato, è possibile installare il sistema operativo anche su dispositivi molto più piccoli dei tradizionali PC.

Uno sviluppatore indipendente, è riuscito ad installare una build di Windows 10 ARM 64 su alcuni dispositivi Android, quali il Google Pixel 3XL e OnePlus 6T

Windows 10 per Android

Installare Windows 10 su uno smartphone Android non offre una grande esperienza, come avverte Timmer, lo sviluppatore a capo del progetto, ma potrebbe offrire uno spunto per portare una versione basilare e normalmente funzionante a bordo di nuovi dispositivi, magari installando il sistema operativo in una nuova partizione, attivabile al momento dell’occorrenza.

OnePlus 6T sarebbe un dispositivo ideale per l’installazione di Windows 10, grazie anche al supporto offerto dal controller del touchscreen Synaptic, che rende compatibile l’utilizzo dell’intero sistema operativo.

Timmer ha pubblicato una serie di video che mostrano la riuscita del “porting” di Windows 10 sui due dispositivi e fa sapere che è al lavoro per installare il sistema operativo di Microsoft su nuovi dispositivi di altre marche, come Samsung per intenderci.

Chi vuole cimentarsi nell’impresa e provare ad installare Windows 10 sul proprio dispositivo Android, può rivolgersi alla pagina ufficiale dello sviluppatore, messa a disposizione per tale scopo, dove si possono trovare altre informazioni interessanti e conoscere “l’etica” di Bas Timmer