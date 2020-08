WindTre nuove rimodulazioni a settembre 2020: linee mobili a consumo colpite

Tramite un comunicato ufficiale WindTre ha annunciato l’arrivo di una nuova rimodulazione per le linee mobili con tariffe a consumo: ecco i dettagli.

Da circa un paio di giorni WindTre sta già informando i propri clienti che a settembre 2020 il loro piano tariffario mobile a consumo subirà una rimodulazione economica.

WindTre rimodula i piani tariffari a consumo: ecco cosa cambia a settembre 2020

In sostanza tutti i profili tariffari base a consumo saranno rimodulati in un piano tariffario con costo fisso pari a 4 Euro mensili, costo che l’utente deve sostenere anche se non effettua telefonate, non invia SMS, non naviga sul web eccetera.

Questi quattro euro, che l’utente pagherà ogni mese, verranno contabilizzati sul proprio profilo tariffario come credito disponibile fino al successivo rinnovo.

Con il successivo rinnovo il credito non utilizzato non sarà più valido per il nuovo periodo mensile.

Gli utenti, dopo la rimodulazione, potranno effettuare chiamate a 29 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta con tariffazione a secondi, inviare SMS a 29 centesimi di euro e MMS a 50 centesimi di euro.

Per navigare su internet è disponibile poi 1 Giga al costo di 0,99 euro al giorno.

Tutti questi cambiamenti saranno attivi a partire dal 23 settembre 2020.

Come esercitare il diritto di recesso da WindTre?

Ovviamente i clienti che non accetteranno le nuove condizioni potranno avvalersi del diritto di recesso dai servizi WindTre o passare ad un altro operatore telefonico senza penali o costi di disattivazione.

Tutti coloro che sono interessati alla recessione del contratto devono presentare richiesta entro il giorno precedente all’attivazione della rimodulazione utilizzando questi canali:

lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI via PEC , scrivendo a [email protected]

, scrivendo a presso un punto vendita WINDTRE . Sul sito ufficiale potete trovare quello più vicino a casa vostra.

. Sul sito ufficiale potete trovare quello più vicino a casa vostra. chiamata al 159 per acquisire la tua richiesta accertando la tua identità.

per acquisire la tua richiesta accertando la tua identità. assistente digitale “WILL” in Area Clienti e app WINDTRE.

Potete trovare tutte le informazioni sul sito ufficiale, nella sezione Modifica Condizioni di Contratto telefonia mobile, sezione Informativa riservata ai clienti con offerta mobile prepagata a partire dal 23 settembre 2020.