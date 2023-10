Xiaomi 10T (Pro) e Poco X3 fine supporto aggiornamenti Android

Tre smartphone, ovvero lo Xiaomi 10T, 10T Pro e il Poco X3 hanno smesso di ricevere il supporto agli aggiornamenti Android ufficiali da parte dell’azienda cinese.

Si aggiorna la lista degli smartphone venduti da Xiaomi che di fatto adesso fanno parte della lista dei dispositivi EOF (End Of Life), ovvero che non hanno più supporto software ufficiale.

Xiaomi 10T, 10T Pro e Poco X3 fine aggiornamenti Android: cosa cambia adesso?

Se possedete uno di questi tre smartphone di fatto dal mese di novembre non ci saranno più rilasci di aggiornamenti ufficiali tramite la classica modalità OTA (over the air) o scaricando rom aggiornate.

Questo significa che non verranno più rilasciate le patch di sicurezza e nuove patch che risolvono bugs o introducono novità software.

Comunque tutti e tre gli smartphone continueranno a funzionare senza problemi.

Gli unici utenti che dovrebbero prestare attenzione sono quelli che utilizzano uno Xiaomi 10T, 10T Pro o Poco X3 per attività che coinvolgono dati personali sensibili.

Ad esempio attività come l’home banking, lavoro, acquisti online potrebbero diventare pericolose nei prossimi mesi dato che i tre smartphone non riceveranno più patch di sicurezza, che correggono falle sfruttabili dai malintenzionati informatici.

In questo caso è quindi consigliabile iniziare a pensare ad una sostituzione dello smartphone, al massimo nei prossimi 6-12 mesi, con un modello nuovo e aggiornato.

Se invece utilizzate gli smartphone per attività tranquille come la navigazione sul web, visione di video su YouTube, scatti fotografici, registrazione video etc, l’utilizzo dello smartphone sarà condizionato solo dalle vostre esigenze: se funzionerà ancora bene per non servirà cambiarlo.

Vi ricordiamo infine che questi Xiaomi 10T (PRO) e Poco X3 godevano a loro tempo di 3 anni di aggiornamenti e supporto Android da parte dell’azienda cinese.

Essendo usciti entrambi nel mese di settembre del 2020 di fatto i tre anni sono terminati da poco, e quindi Xiaomi li ha inseriti nel database dei dispositivi EOF.

Oggi la situazione è decisamente migliore, considerato che di recente i nuovi Xiaomi 13T godono di 4 anni di aggiornamento del sistema operativo e 5 anni di supporto software.

Fonte: Notizia ufficiale

