Xiaomi 11 Lite e Redmi Note 10 Pro fine supporto software Android

Due smartphone di fascia media lo Xiaomi 11 Lite e il Redmi Note 10 Pro sono stati inseriti dall’azienda cinese nella lista dei dispositivi EOF: fine del supporto software android.

Da pochi giorni Xiaomi ha aggiornato il proprio sito web con la lista dei dispositivi Android EOF (End of life), includendo due smartphone di fascia media usciti ad inizio 2021.

Stiamo parlando dello Xiaomi 11 Lite (4G e 5G) e del Redmi Note 10 Pro.

Scopriamo adesso cosa accadrà a questi dispositivi.

Xiaomi 11 Lite e Redmi Note 10 Pro: finito il supporto software Android

Ebbene entrambi gli smartphone dato che adesso sono nella lista EOF non riceveranno più nessun tipo di supporto software da parte di Xiaomi, quindi niente più aggiornamenti di sicurezza, bug fix o nuove funzionalità.

Questo ovviamente non significa che questi smartphone termineranno di funzionare.

Semplicemente con il passare dei prossimi mesi diventeranno meno sicuri da utilizzare, dato che le eventuali falle di sicurezza individuate nel sistema operativo Android non saranno corrette.

Di fatto se utilizzate il vostro Xiaomi 11 Lite o il vostro Redmi Note 10 Pro per attività che coinvolgono dati sensibili della vostra persona (home banking, lavoro etc) vi consigliamo di iniziare a pensare ad acquistare un nuovo smartphone entro i prossimi 6-12 mesi.

Se invece utilizzate questi smartphone per attività tranquille come la navigazione web, la visione di contenuti multimediali, registrazione di video, scatti fotografici non servirà cambiare lo smartphone finché sarà adatto alle vostre necessità.

Vi ricordo che lo Xiaomi 11 Lite (4G e 5G) sono usciti sul mercato ad aprile 2021 con il sistema operativo Android 11 e sono stati aggiornati ad Android 13.

Non va confuso con il modello Xiaomi 11 Lite 5G NE: quest’Ultimo è aggiornabile ad Android 14 e riceverà supporto fino ad agosto 2025 (rientra nella politica 3 anni di aggiornamenti e 4 anni di supporto software).

Anche i Redmi Note 10 Pro sono usciti sul mercato con Android 11 (marzo 2021) e sono stati aggiornati ad Android 13.

Questo rispecchiava la politica aggiornamenti di quel periodo dell’azienda cinese: 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 3 anni di supporto software.

Infatti a maggio 2024 sono terminati i 3 anni di supporto software, e Xiaomi ha deciso inserirli nella lista di fine supporto.

Fonte: Notizia ufficiale

