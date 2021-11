Xiaomi 11T 5G 8-256GB Globale prezzo 433 euro spedito in offerta Coupon

In offerta con codice coupon il nuovo Xiaomi 11T 5G versione Globale/Europa con 8GB di ram e 256GB di memoria interna al prezzo di 433 euro spedito: i dettagli.

Non manca molto al Blackfriday, ma già le offerte anticipate iniziano ad essere interessanti soprattutto se riguardano lo Xiaomi 11T un fascia alta 5G arrivato da poco.

Non conoscete in dettaglio lo Xiaomi 11T? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Xiaomi 11T 8-256GB 5G Globale in offerta coupon: il prezzo scende a 433 euro

In Italia lo Xiaomi Store vende lo Xiaomi 11T 5G 8-256GB al prezzo di 599,90 euro (Salvo promozioni ed eventi).

Se volete risparmiare oltre 160 euro, lo Xiaomi 11T 8-256GB Globale/Europa nella colorazione Celeste è acquistabile al prezzo di 433,84 euro (VAT e spedizione inclusa) utilizzando il codice coupon BG4ee569 e seguendo questo LINK.

ATTENZIONE! Per chi invece è interessato alla versione 8-128GB con spedizione da Italia (Consegna in 3 giorni lavorativi) c’è lo Xiaomi 11T 8-128GB Brand a 419 euro:

Colore Blu https://ebay.us/N2Sue1

Colore bianco https://ebay.us/dxIRPc

Tornando alla versione 8-256GB, il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Banggood, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o iscrivervi al canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (di cui diverse sono anche esclusive e non elencate sul nostro sito web).

Dettagli su spedizioni, e garanzia e cosa vuol dire Globale

Lo smartphone è Globale, ovvero ha rom con supporto all’italiano, ha i servizi e le App Google, c’è il supporto ufficiale agli aggiornamenti OTA, ci sono le Bande LTE 4G e 5G compatibili con quelle in Italia, il caricabatteria ha presa Europa.

Tutti i dispositivi godono della garanzia Europa di 2 anni direttamente da Xiaomi.

La spedizione EU Priority Line (5.15 euro dogana già inclusa nel prezzo finale) avviene da magazzino HK, con consegna tramite corriere in circa 15-25 giorni lavorativi compresivi della preparazione del pacco dopo l’effettivo pagamento dell’ordine (consigliamo Paypal).

Attenzione: al momento lo Xiaomi 11T 8-256GB inizierà le spedizioni entro il 17 novembre 2021: chi prima lo ordina prima lo riceve nella lista dei clienti!