Xiaomi 11T 5G globale 8-128GB in offerta: prezzo a 320 euro da Europa con coupon

Disponibile all’acquisto con un’offerta coupon lo Xiaomi 11T 5G Globale 8-128GB in due distinti colori: il prezzo è di 320 euro spedizione da Europa compresa.

Per chi non lo sapesse ancora per la fascia alta di Xiaomi troviamo lo Xiaomi 11T 5G, uno smartphone che ha un prezzo di listino a partire da 549 euro salvo promo.

Sono anche i primi dispositivi dell’azienda cinese che godono di 3 anni di aggiornamento Android e 4 anni di aggiornamenti sicurezza.

Non conoscete lo Xiaomi 11T? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware

Xiaomi 11T 5G globale 8-128GB con spedizione da Europa: il prezzo scende a 320 euro con coupon

Aggiornamento del 13 settembre 2022: aggiornato il prezzo con la nuova offerta coupon per la versione 8-128GB acquistabile da Europa.

Lo Xiaomi 11T 5G 8-128GB Globale spedito da Europa colore Grigio e BLU è acquistabile al prezzo 319,90 euro (VAT e spedizione inclusa) applicando il codice coupon A2DDD1972554 e seguendo questo LINK.

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Gshopper Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop (attenzione nell’immagine coupon e prezzi potrebbero non essere aggiornati):

Attenzione: i prezzi potrebbero variare nel tempo! Promo valida fino ad esaurimento scorte: chi prima arriva meglio alloggia!

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezione Offerte sul sito o iscrivervi al canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (di cui alcune esclusive).

Dettagli su spedizioni, e garanzia e cosa vuol dire Globale

Lo smartphone è Globale, ovvero ha rom con supporto all’italiano, ha i servizi e le App Google, c’è il supporto ufficiale agli aggiornamenti OTA, ci sono le Bande LTE 4G e 5G compatibili con quelle in Italia, il caricabatteria ha presa Europa.

Tutti i dispositivi godono della garanzia Europa di 2 anni direttamente da Xiaomi.

La spedizione avviene da magazzino Germania, con consegna tramite corriere in circa 6-14 giorni lavorativi compresivi della preparazione del pacco dopo l’effettivo pagamento dell’ordine.