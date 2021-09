Xiaomi 11T e 11T Pro ufficiali: caratteristiche e prezzo in Italia

Ufficializzati oggi i nuovi Xiaomi 11T e 11T Pro in Europa: ecco le loro caratteristiche hardware principali e il prezzo di vendita in Italia.

A settembre Xiaomi ha presentato i suoi primi smartphone Android che di fatto hanno abbandonato il logo MI e che avranno 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo garantito e 4 anni di patch sicurezza.

Stiamo parlando degli Xiaomi 11T e 11T Pro, i successori dei precedenti Xiaomi MI 10T e 10T Pro.

Xiaomi 11T e 11T Pro: caratteristiche hardware principali (+ differenze) e prezzo di vendita in Italia

Display e design

Il modello 11T e 11T Pro montano un display AMOLED da 6.67 pollici di diagonale con queste caratteristiche:

Risoluzione FHD+ (2400 x 1080)

Frequenza di aggiornamento 120Hz

Frequenza di campionamento touch fino a 480Hz

Recensito da DisplayMate con valore A+

Proporzioni: 20:9

True Display

HBM 800 nits (tipico), 1000 nits picco

HDR10+

Protezione Corning Gorilla Glass Victus

Da sottolineare che il modello 11T Pro supporta pure la funzionalità visiva Dolby Vision.

Lato design i due smartphone sono molto simili: forellino in alto al centro per la fotocamera anteriore, modulo fotografico in alto a sinistra sulla scocca posteriore.

Logo Xiaomi in basso a sinistra della scocca posteriore.

Le dimensioni sono identiche: scocca il alluminio (con vetro al posteriore e certificazione IP53) da 164.1mm x 76.9mm x 8.8mm, ma cambia leggermente il peso: Mi 11T 203 grammi, Mi 11T Pro 204 grammi.

Disponibili su entrambi i prodotti questi colori: Blu, Grigio e Bianco.

Multimedialità

In questo campo gli Xiaomi 11T e 11T Pro si equivalgono salvo una piccola differenza.

Il comparto fotografico principale dei due smartphone è identico:

Sensore Primario da 108 MP f/1,75: Obiettivo 7P Registrazione 8K Registrazione HDR10+

Ultra Grandangolare da 8MP f/2.2, FOV di 120 gradi

Macro 5MP

La fotocamera frontale dedicata ai Selfie è da 16MP.

L’unica differenza tra i due dispositivi sta nel fatto che gli altoparlanti stereo del 11T Pro sono ottimizzati da Harman Kardon.

Su entrambi manca il jack da 3.5mm per le cuffie.

Processore e Memoria

Qua le differenze tra il modello standard e quello pro si fanno più marchate.

Infatti lo Xiaomi 11T Pro monta il chipset Qualcomm Snapdragon 888 (Octa-Core con GPU Adreno 660).

Invece il modello 11T utilizza il chipset MediaTek Dimensity 1200 (Octa-Core con GPU ARM G77 MC9).

A livello di memoria entrambi gli smartphone hanno queste varianti:

8GB + 128GB

8GB + 256GB

Da sottolineare che il modello Pro ha pure la variante con 12GB di ram e 256GB di memoria interna.

Le ram sono LPDDR5 mentre la memoria interna utilizza la tecnologia UFS 3.1.

Connettività

I due dispositivi offrono sostanzialmente lo stesso livello di connettività:

Scanner per le impronte digitali sotto il display;

Supporto al 5G dual sim;

Chipset NFC;

Bluetooth 5.2;

Wifi 6 Dual Band;

Porta ad infrarossi;

Porta USB Type C;

A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.

Batteria e ricarica rapida

Tutti e due gli smartphone montano una batteria interna da 5000 mAh ma cambia la tecnologia di ricarica rapida via cavo.

Infatti lo Xiaomi 11T Pro supporta la riarica rapida a 120W, mentre 11T si ferma a 67W.

Nella scatola di vendita sono già presenti i caricabatteria che supportano tale potenza.

Sistema operativo e aggiornamenti

I nuovi Xiaomi 11T e 11T Pro escono sul mercato con Android 11 e interfaccia personalizzata MIUI 12.5.

Da sottolinear che questi due smartphone sono i primi dell’azienda cinese che avranno assicurati 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo (sulla carta fino ad Android 14) e 4 anni di patch di sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Lo Xiaomi 11T Pro sarà disponibile alla vendita dal 28 settembre 2021 sullo store ufficiale a 649,90 euro per la versione 8-128GB e a 699,90 euro per la versione 8-256GB.

Invece lo Xiaomi 11T pro sarà disponibile alla vendita dal 12 ottobre 2021 sullo store ufficiale a 549,90 euro per la versione 8-128GB e a 599,90 euro per la variante 8-256GB.

Nelle prime 24h del primo giorno di vendita ci dovrebbe comunque essere una promo con sconto sul prezzo ufficiale di 100 euro per la variante 8-128GB del 11T Pro.